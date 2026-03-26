Italijan još uvek bez izgubljneog seta u Majamiju.
SINER JE PROSTO NEZAUSTAVLJIV! Italijan lako izašao na kraj sa Tijafoom i plasirao se u polufinale Mjamija
Italijanski teniser Janik Siner slavio je nad američkim igračem Frensisom Tijafoom sa 6:2, 6:2 i plasirao se u polufinale Mastersa u Majamiju.
Italijan nije imao problema protiv Tijafoa, a već u prvom setu, sa dva brejka, stekao je prednost.
Drugi set je predstavljao rutinski posao za Sinera, dok protivnik nije pronalazio rešenje.
Sineru će rival u polufinalu biti bolji iz duela Zverev - Serundolo.
