Italijanski teniser Janik Siner slavio je nad američkim igračem Frensisom Tijafoom sa 6:2, 6:2 i plasirao se u polufinale Mastersa u Majamiju.

Italijan nije imao problema protiv Tijafoa, a već u prvom setu, sa dva brejka, stekao je prednost.

Drugi set je predstavljao rutinski posao za Sinera, dok protivnik nije pronalazio rešenje.

Sineru će rival u polufinalu biti bolji iz duela Zverev - Serundolo.

Ne propustiteTenisDRUŠTVENE MREŽE BRUJE ZBOG ANE IVANOVIĆ: Srpska teniserka se vratila prvoj ljubavi...
13058161.jpg
TenisSRBIN JE U ČETVRTFINALU! Međedović morao da preživi dramu u Italiji
Hamad Međedović
TenisTENISKI MEČ KAKAV SE NE PAMTI! Francuz i Amerikanac preredili spektakl za pamćenje...
profimedia-0989043554.jpg
TenisNE MOŽE JOJ NIKO NIŠTA: Arina Sabalenka blista u Majamiju!
Arina Sabalenka

Beba plače na Australijan openu Izvor: TikTok/eurosportnl