Italijanski teniser Janik Siner slavio je nad američkim igračem Frensisom Tijafoom sa 6:2, 6:2 i plasirao se u polufinale Mastersa u Majamiju.

Italijan nije imao problema protiv Tijafoa, a već u prvom setu, sa dva brejka, stekao je prednost.

Drugi set je predstavljao rutinski posao za Sinera, dok protivnik nije pronalazio rešenje.

Sineru će rival u polufinalu biti bolji iz duela Zverev - Serundolo.