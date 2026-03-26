Meč je trajao sat i 30 minuta.
Tenis
KOKO GOF U FINALU MAJAMIJA: Amerikanka počistila Muhovu u dva seta
Četvrta teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u finale turnira u Majamiju, pošto je u polufinalu pobedila 14. igračicu sveta Čehinju Karolinu Muhovu posle dva seta, 6:1, 6:1.
Gof je šest puta uzela servis češkoj teniserki, dok je Muhova osvojila jedan brejk.
Gof će u finalu igrati protiv pobednice duela između prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke i druge igračice sveta Kazahstanke Elene Ribakine.
(Beta)
