MOĆNI ZVEREV DOMINANTNO DO POLUFINALA! Nemac zakazao novi okršaj sa Sinerom!
Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se prošle noći u polufinale masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Argentinca Fransiska Serundola sa 6:1, 6:2.
Četvrti igrač sveta nije ispuštao kontrolu tokom celog meča, koji je trajao sat i pet minuta. On je osvojio 84 odsto poena na svoj prvi servis, a realizovao je četiri od sedam brejk lopti.
Ovom pobedom je 27-godišnji Zverev prvi put stigao do polufinala u Indijan Velsu i Majamiju. Zverev je prošao u svoje 25. masters polufinale, a tamo ga čega drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner.
"To će biti najteži test. Radujem se tome. Osećam se prilično dobro i nadam se da ću tako nastaviti", rekao je Zverev posle meča.
Siner trenutno vodi sa 7:4 u njihovim međusobnim duelima.
Ranije su plasman u polufinale mastersa u Majamiju osigurali 22. igrač sveta Čeh Jirži Lehečka i Francuz Artur Fis (31. na svetu).
