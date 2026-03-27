Slušaj vest

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se prošle noći u polufinale masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Argentinca Fransiska Serundola sa 6:1, 6:2.

Četvrti igrač sveta nije ispuštao kontrolu tokom celog meča, koji je trajao sat i pet minuta. On je osvojio 84 odsto poena na svoj prvi servis, a realizovao je četiri od sedam brejk lopti.

Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Ovom pobedom je 27-godišnji Zverev prvi put stigao do polufinala u Indijan Velsu i Majamiju. Zverev je prošao u svoje 25. masters polufinale, a tamo ga čega drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner.

"To će biti najteži test. Radujem se tome. Osećam se prilično dobro i nadam se da ću tako nastaviti", rekao je Zverev posle meča.

Siner trenutno vodi sa 7:4 u njihovim međusobnim duelima.

Ranije su plasman u polufinale mastersa u Majamiju osigurali 22. igrač sveta Čeh Jirži Lehečka i Francuz Artur Fis (31. na svetu).

Kurir sport / Beta

Ne propustiteTenisZVEREV OPRAVDAO ULOGU FAVORITA! Nemac srušio Beretinija i stigao do trećeg kola Indijan Velsa!
Aleksander Zverev u Indijan Velsu
TenisŠOKIRANI ZVEREV STAO PRED NOVINARE POSLE EPSKOG POLUFINALA AUSTRALIJAN OPENA! Nemac potpuno slomljen: "Sve ostalo nije važno..."
Karlos Alkaraz i Aleksander Zverev
Tenis"POVRATIO SAM! DA LI DA UZMEM NEŠTO...?!" Epske muke Karlosa Alkaraza: Prizor koji je zaprepastio sve - Španac PATI na terenu! (VIDEO)
Karlos Alkaraz na meču protiv Aleksandera Zvereva

 BONUS VIDEO:

Novak je ovo pokušao da sakrije Izvor: Kurir