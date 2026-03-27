Prva teniserka sveta, Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se prošle noći u finale turnira u Majamiju pošto je pobedila Kazahstanku Elenu Ribakinu sa 6:4, 6:3.

Sabalenka je protiv druge igračice sveta slavila posle sat i 19 minuta igre. Ovo je bila deseta pobeda Sabalenke u njihovih 17 međusobnih duela.

"Zaista uživam u našem rivalstvu. Ona je neverovatna igračica, uvek me gura do krajnjih granica i sa njom uvek morate da pružite svoj najbolji tenis", rekla je Sabalenka posle meča.

Arina Sabalenka Foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia

U oba seta ovog polufinala viđena su po tri brejka i u oba je Sabalenka napravila jedan više. Sabalenka je u prvom povela sa 3:1, Ribakina je potom vratila brejk, ali je Beloruskinja odlučujući brejk napravila u desetom gemu. U drugom setu je povela sa 4:0 i tako najavila pobedu i plasman u finale.

Sabalenka će se za titulu u Majamiju boriti sa Amerikankom Koko Gof. Četvrta teniserka sveta je u polufinalu pobedila Čehinju Karolinu Muhovu posle dva seta, 6:1, 6:1.

Njih dve su se do sada sastajale 12 puta, a rezultat je nerešen - 6:6 u pobedama.

Kurir Sport / Beta

