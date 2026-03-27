ČUVENI TRENER IZNEO ŠOKANTNE TVRDNJE! Alkaraz ovaj turnir možda nikada više neće osvojiti - evo zbog čega to misli, njegove reči odjekuju!
Prvi reket planete, Karlos Alkaraz, mogao bi da nikada više ne osvoji Masters u Majamiju, i to iz razloga koji je, prema rečima Marka Pečija, prilično očigledan.
Bivši trener Eme Radukanu i Endija Marija smatra da Španac ima prepreku koju neće lako prevazići, a rezultati sa američke turneje dodatno podgrevaju tu tezu.
Naime, posle plasmana u polufinale Indijan Velsa, Alkaraz je na Floridi razočarao, zaustavljen je već u trećem kolu, gde ga je u tri seta eliminisao Sebastijan Korda.
Zanimljivo, mladi Španac je jedini put pokorio Majami još 2022. godine, kada je u finalu bio bolji od Kaspera Ruda.
- Teniska sezona je poprilično teška, a zaboravljamo koliko je Alkaraz mlad. Nakon što je osvojio Australijan Open, najmlađi koji je kompletirao sve Grend slemove, otišao je na Blisi istok, pa je igrao u Indijan Velsu... Ovi turniri su toliko dugi da je i vama poprilično teško da ostanete toliko dugo pri svojoj igri - kazao je Peči i potom dodao:
- Očigledno, on je ovde osvojio već turnir. Možda ga više nikada nećemo videti kako ga osvaja, baš zbog kalendara kakav jeste - zaključio je Peči.