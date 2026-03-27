Italijanski teniser Janik Siner izborio je plasman u polufinale Mastersa u Majamiju, ali je posle trijumfa protiv Frensisa Tijafoa imao neobičan zahtev za medije, da konferencija što kraće traje.

Razlog? Fudbal. Tačnije, nastup reprezentacije Italije.

Italijanski teniser - Janik Siner Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

Čim je dobio pitanje o “Azurima”, Siner je bez razmišljanja pokazao veliko interesovanje, svestan da Italija u tom trenutku igra Severne Irske u baražu za Svetsko prvenstvo.

- Da, naravno da ću gledati! Zato moramo da požurimo malo. Videćemo šta će se desiti. Smatram da imamo pozitivan mentalitet i nadam se dobrom meču jer znamo šta je ulog. Biću od podrške - rekao je Siner.

U nastavku je davao znatno kraće odgovore, a potom praktično “odjurio” sa konferencije kako bi ispratio meč Italije, koja će nakon pobede protiv Severne Irske za plasman na Mundijal igrati protiv Bosne i Hercegovine u Zenici..