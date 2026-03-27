POSLEDNJU POBEDU IMAO PROTIV SRBINA! Slavni teniser iz Top 10 završava karijeru
"Sve ove godine na najvišem nivou počele su da opterećuju moje telo. Povreda kolena koju sam zadobio prošle godine igrala je ključnu ulogu u mojoj odluci da se povučem", rekao je u video snimku objavljenom na društvenim mrežama, preneo je francuski "Ekip".
Ovaj 35-godišnjak rodom iz Liježa svoju najbolju godinu na ATP turu imao je 2017. kada se popeo na sedmo mesto na svetu, čime je postao prvi Belgijanac u prvih 10 na ATP listi.
Iste godine na Završnom turniru u Londonu pobedio je Rafaela Nadala i Rodžera Federera, da bi u finalu izgubio od bugarskog igrača Grigora Dimitrova.
Gofan je u dva navrata sa reprezentacijom Belgije igrao finale Dejvis kupa. Prvo su 2015. godine poraženi od Velike Britanije, a dve godine kasnije bolja je bila Francuska.
U dosadašnjoj karijeri Gofan je osvojio šest ATP titula, a poslednji trofej podigao je 2022. godine na turniru u Marakešu.
Gofan trenutno zauzima 156. na ATP listi, a poslednju pobedu zabeležio je krajem oktobra prošle godine, kada je u prvom kolu kvalifikacija za masters u Parizu bio bolji od srpskog igrača Hamada Međedovića.
