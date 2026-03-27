"Sve ove godine na najvišem nivou počele su da opterećuju moje telo. Povreda kolena koju sam zadobio prošle godine igrala je ključnu ulogu u mojoj odluci da se povučem", rekao je u video snimku objavljenom na društvenim mrežama, preneo je francuski "Ekip".

Ovaj 35-godišnjak rodom iz Liježa svoju najbolju godinu na ATP turu imao je 2017. kada se popeo na sedmo mesto na svetu, čime je postao prvi Belgijanac u prvih 10 na ATP listi.

Iste godine na Završnom turniru u Londonu pobedio je Rafaela Nadala i Rodžera Federera, da bi u finalu izgubio od bugarskog igrača Grigora Dimitrova.

Gofan je u dva navrata sa reprezentacijom Belgije igrao finale Dejvis kupa. Prvo su 2015. godine poraženi od Velike Britanije, a dve godine kasnije bolja je bila Francuska.

U dosadašnjoj karijeri Gofan je osvojio šest ATP titula, a poslednji trofej podigao je 2022. godine na turniru u Marakešu.

Gofan trenutno zauzima 156. na ATP listi, a poslednju pobedu zabeležio je krajem oktobra prošle godine, kada je u prvom kolu kvalifikacija za masters u Parizu bio bolji od srpskog igrača Hamada Međedovića.

