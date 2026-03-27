Podsetimo, MOK je doneo odluku da transrodnim ženama zabrani učešće na Olimpijskim igrama u ženskim disciplinama.

Prema tim pravilima, zabrana se odnosi na Olimpijske igre, ali i ostala takmičenja koja su pod ingerencijom MOK-a u individualnim i ekipnim sportovima.

Pravo nastupa u ženskim kategorijama od sada će imati samo biološke žene, a kriterijum će se utvrđivati putem jednokratkog genetskog testiranja.

Ovakva odluka se svidela Martini Navratilovoj, nekadašnjoj najboljoj teniserki sveta.

"Bilo je vreme", poručila je Navratilova i dodala:

"Hvala vam što ste konačno obratili pažnju na realnost i zaštitili ženske kategorije".

Martina Navratilova Foto: AP Alberto Pezzali, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, EPA

Nova politika, kako se navodi, oslanja se i na izvršnu uredbu predsednika SAD Donalda Trampa, uoči Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu.

Zanimljivo, prema dostupnim podacima, nijedna transrodna žena nije nastupila na Zimskim olimpijskim igrama, dok i dalje nije precizno poznato koliko ih se takmiči na najvišem, olimpijskom nivou.

Ne propustiteTenisPOSLEDNJU POBEDU IMAO PROTIV SRBINA! Slavni teniser iz Top 10 završava karijeru
David Gofan
TenisČUVENI TRENER IZNEO ŠOKANTNE TVRDNJE! Alkaraz ovaj turnir možda nikada više neće osvojiti - evo zbog čega to misli, njegove reči odjekuju!
Karlos Alkaraz
TenisSINER IMAO NEOBIČAN ZAHTEV NA KONFERENCIJI! Zamolio je novinare jednu stvar, ovaj simpatičan razlog je mnoge oduševio! Pogledajte o čemu se radi
profimedia-1052409634.jpg
TenisARINA SABALENKA IDE KA TROFEJU U MAJAMIJU: Nova brutalna partija najbolje teniserke planete
Arina Sabalenka

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport