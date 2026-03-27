"BILO JE VREME..." Transrodnim ženama udarili zabranu, oglasila se Jedna od najvećih svih vremena!
Podsetimo, MOK je doneo odluku da transrodnim ženama zabrani učešće na Olimpijskim igrama u ženskim disciplinama.
Prema tim pravilima, zabrana se odnosi na Olimpijske igre, ali i ostala takmičenja koja su pod ingerencijom MOK-a u individualnim i ekipnim sportovima.
Pravo nastupa u ženskim kategorijama od sada će imati samo biološke žene, a kriterijum će se utvrđivati putem jednokratkog genetskog testiranja.
Ovakva odluka se svidela Martini Navratilovoj, nekadašnjoj najboljoj teniserki sveta.
"Bilo je vreme", poručila je Navratilova i dodala:
"Hvala vam što ste konačno obratili pažnju na realnost i zaštitili ženske kategorije".
Nova politika, kako se navodi, oslanja se i na izvršnu uredbu predsednika SAD Donalda Trampa, uoči Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu.
Zanimljivo, prema dostupnim podacima, nijedna transrodna žena nije nastupila na Zimskim olimpijskim igrama, dok i dalje nije precizno poznato koliko ih se takmiči na najvišem, olimpijskom nivou.
