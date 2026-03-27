Najbolji teniser ikada Novak Đoković doneo je odluku da preskoči prvi turnir na šljaci ove sezone, pa ga nećemo gledati na Mastersu u Monte Karlu, potvrdili su organizatori i rastužili mnogobrojne navijače.

Srpski as odlučio je da ne započne sezonu na ovoj podlozi upravo u Kneževini, iako je reč o turniru koji tradicionalno označava početak sezone na šljaci.

Masters u Indijan Velsu, Novak Đoković

Nakon što je ranije otkazao učešće u Majamiju, Đoković je sada povukao još jedan potez i zvanično se povukao i sa mastersa u Monte Karlu, što su organizatori i potvrdili.

- Novak Đoković ne učestvuje na mastersu. Šaljemo mu najlepše želje i nadamo se da ćemo ga videti na terenu brzo - napisali su organizatori.

Foto: Screenshot

