Novopazarac je na jug Italije stigao kao 115. na ATP listi, a 90. igrača sveta i trećeg nosioca Milera dobio je u četvrtfinalu za sat i 12 minuta.

Peti favorit Međedović nije dozvolio brejk šansu Mileru, dok je od deset prilika da oduzme servis rivalu iskoristio četiri.

Međedović će se boriti za finale sa 186. sa ATP liste, Ukrajincem Vitalijem Saškom.

Saško je u četvrtfinalu savladao za 17 pozicija slabije rangiranog Federika Ćinu iz Italije sa 2:1 u setovima (6:2, 4:6, 6:1).

Taj meč trajao je dva časa i tri minuta.

ATP čelendžer u Napulju igra na šljaci za nagradni fond od 203.900 evra.

(Beta)