Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u finale mastersa u Majamiju.
TEŽI POSAO JE ZAVŠRIO! Siner slomio Zvereva za plasman u finale
Siner je u polufinalu pobedio četvrtog igrača sveta Nemca Aleksandra Zvereva posle dva seta, 6:3, 7:6.
Meč je trajao sat i 54 minuta.
Janik Siner je jedini brejk na meču osvojio u četvrtom gemu prvog seta.
Italijanski teniser zabeležio je 15 asova, dok je Zverev osvojio pet poena direktno iz servisa.
Siner će u finalu igrati protiv 22. tenisera sveta Čeha Jiržija Lehečke, koji je u polufinalu pobedio 31. igrača sveta Francuza Artura Fisa posle dva seta, 6:2, 6:2.
