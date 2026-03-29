Novak Đoković inspiracija je ljudima širom sveta, kao i mnogim sportistima.

Vrhunski rezultati najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića došli su kao rezultat predanog i napornog rada, ali i zdrave ishrane pre svega.

Noletova knjiga daje savete

Poznati holandski fudbaler Frenki De Jong (29), član Barselone, odlučio je da se ugleda se Novaka Đokovića kako bi produžio vlastitu karijeru.

De Jong se u intervjuu za časopis "Santos" pohvalio da voli da čita biografije fudbalera i ostalih sportista, pa se tako zainteresovao i za knjigu "Serviraj da pobediš", koja govori o Đokovićevoj ishrani.

- Interesovalo me je kako je Novak došao do toga i šta to čini za njega. Vodim računa o ishrani, a iz knjige poput njegove možete naučiti sitnice koje vam pomažu. Izbegavam gluten i laktozu. Test je pokazao da ne reagujem dobro na kravlje mleko. A jedući hranu bez glutena, osećam se bolje - otkrio je Frenki de Jong.

Namirnice bez glutena

Reprezentativac Holandije koji dres Barselone nosi od 2019. godine objasnio je čitajući knjige o sportistima "crpi motivaciju i često pronalazi inspiraciju" kao što je slučaj i sa "Đokovićevom dijetom".

- Da nisam profesionalni fudbaler, ne bih bio toliko strog po pitanju ishrane. Ali želim da igram fudbal što je duže moguće. Ako mi ovo može pomoći u tome, uradiću to. Ne zahteva mi ni toliko truda - jasan je De Jong.

Dijeta Novaka Đokovića je jedna od najpoznatijih u svetu sporta jer je direktno povezana s njegovim ogromnim uspehom i transformacijom forme. Đoković prati režim koji je bez glutena, baziran pretežno na biljnoj i prirodnoj ishrani. Srpski teniser javno je govorio da mu je izbacivanje glutena dramatično poboljšalo energiju, koncentraciju i oporavak.

Biljna hrana, nikako prerađevine



Novak je ranije objasnio da je napravio ozbiljne restrikcije u svojoj ishrani. Izbegava gluten kojeg ima u pšenici, ječmu i raži. Mlečne proizvode koristi retko ili nikad. Ne jede uopšte rafinisani šećer, prerađenu hranu, dok crveno meso uglavnom izbegava.

Svakodnevno Novak za doručak jede smuti, bezglutenske pahuljice ili ovsenu kašu, toplu vodu sa limunom. Ručak se sastoji od salata od rukole, spanaća i avokada, kinoe, pirinča, batata, sočiva i leblebija. Večera je laganija verzija ručka, supa ili povrće na pari. Za užinu Nole uzima viće, orašaste plodove i prirodne energetske pločice. Pije mnogo vode, izbegava alkohol i gazirana pića.

Biografije sportista pomažu

Frenki De Jong je otkrio da je čitao biografije fudbalera kao što su Johan Krojf, Pep Gvardiola, Luj van Gal, Mark van Basten, Rafael van der Vart:

- Zanimljivo je kako su odrastali kao mladići, kako su se probili, sa čime su se suočili, kakve su izbore pravili? Kako su sami doživljavali uspone i padove? To mi se sviđa. Smatram da je fudbal najzanimljiviji, ali takođe mnogo čitam o drugim sportistima, najviše o Novaku Đokoviću.