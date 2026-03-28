Nekada prvi reket sveta, iako je imao dosta blistavih momenata tokom karijere, ostaće upamćen po skandaloznom ponašanju.

Ovaj Čileanac je 1998. godine na prvom mestu ATP liste proveo mesec dana (od kraja marta do kraja aprila) pa onda u avgustu ponovo dve nedelje.

Pre dve godine je odlučio da se vrati na teren i igra samo čelendžere, a samo njegova pojava na teniskim terenima privukla je veliku pažnju.

Marselo Rios je karijeri osvojio 18 titula, ali nikada Grend slem, a najbolji rezultat ostvario je 1996, kada je igrao finale Australijan Opena i izgubio od Petra Korde.

Popularni "Ćino" bio je uzor neprilagođenima u svetu tenisa. Dok su se aristokrate i konzervativci zražavali nad njegovim ponašanjem, koje je neretko bilo primitivno i divlje, neke druge je oduševljavao svojom pojavom.

Foto: Profimedia

Imao je dosta mračnih epizoda u životu.

Jednu od svojih bivših žena je izbacio iz auta tokom vožnje, bivšeg trenera je jurio da pregazi džipom, "na sreću" samo mu je prešao preko noge, potukao se sa taksistom u Rimu, a kasnije je tuču nastavio sa karabinjerima na ulici, urinirao je po ljudima u WC-u jednog bara, plivao go u hotelskom bazenu...

Nakon niza ispada jednom prilikom je izašao u javnost s informacijom da boluje od Aspergerovog sindroma, što je neka vrsta blažeg oblika autizma.

Sa 28 godina je odlučio da završi karijeru. Nije mogao da izađe na kraj sa povredama i rešio je da kaže "dosta".

