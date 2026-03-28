Meč je trajao sat i 28 minuta.
HAMAD NA KORAK DO TROFEJA! Međedović u finalu čelendžera u Napulju
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u finale čelendžera u Napulju, pošto je u polufinalu pobedio 186. igrača sveta Ukrajinca Vitalija Sačkoa posle dva seta, 7:5, 6:1.
Međedović, 115. igrač sveta, uzeo je šest puta servis ukrajinskom teniseru, dok je Sačko osvojio dva brejka.
Međedović će u finalu igrati protiv pobednika duela između 55. tenisera sveta Nemca Danijela Altmajera i 437. igrača sveta Italijana Federika Bondiolija.
