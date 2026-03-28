Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u finale čelendžera u Napulju, pošto je u polufinalu pobedio 186. igrača sveta Ukrajinca Vitalija Sačkoa posle dva seta, 7:5, 6:1.

Međedović, 115. igrač sveta, uzeo je šest puta servis ukrajinskom teniseru, dok je Sačko osvojio dva brejka.

Međedović će u finalu igrati protiv pobednika duela između 55. tenisera sveta Nemca Danijela Altmajera i 437. igrača sveta Italijana Federika Bondiolija.

(Beta)

Ne propustiteTenisTEŽI POSAO JE ZAVŠRIO! Siner slomio Zvereva za plasman u finale
Janik Siner
TenisATP ČELENDŽER U NAPULJU: Hamad Međedović u polufinalu - za finale će se boriti sa Saškom
Hamad Međedović
TenisŠOK! ĐOKOVIĆ ODUSTAO OD JOŠ JEDNOG TURNIRA! Oragnizatori se oglasili i rastužili navijače širom sveta!
Novak Đoković, Australijan open, Karlos Alkaraz
Tenis"BILO JE VREME..." Transrodnim ženama udarili zabranu, oglasila se Jedna od najvećih svih vremena!
profimedia0721507154.jpg

Beba plače na Australijan openu Izvor: TikTok/eurosportnl