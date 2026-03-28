Nemački teniser Danijel Altmajer plasirao se u finale čelendžera u Napulju, pošto je u polufinalu pobedio Italijana Federika Bondiolija sa 6:2, 2:6, 6:1.
HAMAD SAZNAO RIVALA ZA TITULU: Međedović protiv Altmajera u finalu čelendžera u Napulju
Altmajer, trenutno 55. igrač sveta, za titulu u Napulju će igrati protiv srpskog tenisera Hamada Međedovića.
Međedović je ranije danas u polufinalu pobedio 186. igrača sveta Ukrajinca Vitalija Sačkoa posle dva seta, 7:5, 6:1.
Srpski i nemački teniser su se do sada sastajali tri puta, a Altmajer trenutno vodi u pobedama sa 2:1.
(Beta)
