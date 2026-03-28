Slušaj vest

Arina Sabalenka je u sjajnom finalu u tri seta posle velike borbe pobedila domaću nadu Koko Gof, sa 6:2, 4:6, 6:3 čime je podigla novi pehar u karijeri.

Beloruskinja je u razmaku od dve nedelje pokorila Indijan Vels i Majami, a na oba turnira zajedno izgubila svega dva seta.

Prvi set bio je potpuna dominacija Sabalenke, koja je igrala gotovo bez greške, dok Amerikanka nije uspevala da pronađe ritam.

Tokom čitavog drugog seta, Sabalenka i Koko vodile su ljutu, rovovsku bitku, a američka teniserka je onda u 10. gemu, pri vođstvu 5:4, došla do brejka i poravnala na 1:1.

Treći set - prvi gem i odmah brejk. A onda i ponovo, kao prepisano iz prvog seta, stigao je još jedan za titulu i pehar.

Sabalenka je ovom pobedom došla do sume od 1.004.388 evra u svom novčaniku, što je svakako još jedan razlog zbog kojeg će biti zadovoljna.

1/5 Vidi galeriju Arina Sabalenka Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia