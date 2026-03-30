Podsetimo, čuveni trener imao je zanimljivo objašnjenje za neuspehe Alkaraza u Indijan Velsu i Majamiju.

U Indijan Velsu Španac je u polufinalu izgubio od Danila Medvedeva, a samo par dana kasnije doživeo je šokanatan poraz od Sebastijana Korde u trećem kolu Mastersa u Majamiju.

"Ja mislim da je Alkarasu dosadno. Ovaj momak ima već sedam gren slemova, osvojio je i puno mastersa 1.000 i to ga više ne interesuje toliko", rekao je Muratoglu.

To se nije dopalo Rodiku.

"Takva analiza je znak nepoštovanja Sebastijana Korde ili bilo kog drugog tenisera koji je ranije savladao Alkaraza", rekao je Rodik.

"Da li je normalno da njemu bude dosadno i protiv Medvedeva, bivšeg broja 1 i šampiona jednog gren slema!? Mislim da je takvu tezu veoma teško braniti osim ako Muratoglu sam nema neku insajdersku informaciju. Za mene je to biti na ivici nepoštovanja tenisa, igrača, nekoga ko je deveti na svetu i pobedio je Alkarasa. Da sam ja Danil Medvedev i da sam ovo pročitao, rizikovao bih hroničnu bolest mozga od prevrtanja očima", dodao je Amerikanac.