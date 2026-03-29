Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u finale kvalifikacija za glavni žreb turnira u Marakešu, pošto je posle dva seta pobedio Švajcarca Jakuba Paula 6:1, 6:3.

Lajović, 127. teniser sveta, pobedio je 522. igrača na ATP listi posle sat i osam minuta.

Srpski teniser je tri puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio nijedan brejk.

U finalu kvalifikacija Lajović će igrati protiv boljeg iz duela Erber-Haris.

Ne propustiteTenisPORAZ NA STARTU: Lajović eliminisan u prvom kolu turnira u Santijagu
TenisKRAJ ZA SRPSKOG TENISERA! Velika borba i poraz Lajovića posle tri seta
TenisAU, KAKVO LUDILO! Pogledajte kako je srpski teniser došao do meč lopte! Protivnik napravio neviđenu glupost, ovo se baš retko viđa
TenisRIO DE ŽANEIRO: Dušan Lajović bez plasmana u glavni žreb turnira
Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu Izvor: YouTube/Tennis TV