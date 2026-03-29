Srpski teniser odigrao sjajan meč i "počistio" rivala.
LAJOVIĆ BLISTAO! Dušan demolirao Švajcarca i došao do finala kvalifikacija
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u finale kvalifikacija za glavni žreb turnira u Marakešu, pošto je posle dva seta pobedio Švajcarca Jakuba Paula 6:1, 6:3.
Lajović, 127. teniser sveta, pobedio je 522. igrača na ATP listi posle sat i osam minuta.
Srpski teniser je tri puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio nijedan brejk.
U finalu kvalifikacija Lajović će igrati protiv boljeg iz duela Erber-Haris.
