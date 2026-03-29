Savladao čuvenog Nemca u finalu...
Tenis
BRAVO, MAJSTORE! HAMAD MEĐEDOVIĆ OSVOJIO TITULU U NAPULJU! Srbin napravio ogroman skok na ATP listi, evo na kom se mestu sada nalazi!
Slušaj vest
Srpski teniser Hamad Međedović osvojio je danas titulu na čelečndžeru u Napulju, pošto je u finalu posle dva seta savladao Nemca Danijela Altmajera 6:2, 6:4.
Međedović, 115. igrač sveta, pobedio je 55. igrača na ATP listi posle sat i 39 minuta.
Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor
Vidi galeriju
On je pet puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio dva brejka.
Međedović će od ponedeljka imati 680 bodova na ATP listi, što mu donosi povratak među 100 najboljih igrača sveta – trenutno je na 80. poziciji.
2 · Reaguj
Komentariši