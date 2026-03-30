Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je titulu na Mastersu u Majamiju, pošto je u finalu rutinski savladao Čeha Jiržija Lehečku - 2:0 (6:4, 6:4).

Siner se tako pridružio grupi tenisera koji su uspeli da osvoje popularni "Sanšajn dabl" - Masterse u Indijan Velsu i Majamiju u istoj sezoni. Pre njega to su uradili Džim Kurijer, Majkl Čeng, Pit Sampras, Marselo Rios i Andre Agasi po jednom, Federer dva puta i neprikosnoveni Novak Đoković čak tri puta uzastopno.

Italijan osvojio titulu u Majamiju Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Sjajnog Italijana nije poremetila ni kiša koja je pomerila finale za 90 minuta i prekinula susret na još sat i po nakon osvajanja prvog seta. Odradio je rutinski posao u finalu i zasluženo stigao do nove titule.

Zanimljivo, sve mečeve dobio je bez izgubljenog seta.

Pogledajte najzanimljivije momente sa finalnog okršaja:

profimedia0385798270.jpg
LAJOVIC-MOLCAN_28.jpg
nolo1.jpg

