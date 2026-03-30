IVANIŠEVIĆ SE OGLASIO I PROGOVORIO O RASTANKU O KOJEM JE BRUJAO CEO TENISKI SVET: Čuveni Hrvat otkrio šta se desilo: "Lepo sam mu rekao posle Vimbldona da..."
Bivši trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, ponovo je govorio o kratkoj epizodi saradnje sa Stefanosom Cicipasom.
Grčki teniser očigledno je previše emotivno reagovao na kritike hrvatskog stručnjaka, nakon čega je usledio i javni sukob kroz medije.
Ivanišević je istakao da njegove reči nisu imale lošu nameru, iako je otvoreno rekao da nikada nije video fizički nespremnijeg igrača.
Ipak, ta izjava očigledno nije naišla na razumevanje, pa je saradnja okončana već posle manje od dva meseca.
"Ja sam znao nakon drugog dana našeg treninga, kada je došao u Zagreb, da od toga neće biti ništa. Na kraju dana ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam rekao, to je istina i to se i ostvarilo. Lepo sam mu rekao posle Vimbldona da uzme četiri meseca odmora, jer nije to samo fizički nespremnost, to je mentalna nespremnost", rekao je Ivanišević i dodao:
"Kad neko ne želi da bude na terenu, imao sam i ja takvih problema. Ja sam najbolje merilo, kad sam pao na 128. mesto, čak je on bio dobro rangiran. Ja i dan danas mislim da je on dobar teniser i bio je i jeste, to su samo sitnice. Ne možeš da uspeš u današnjem tenisu ako ne želiš da budeš na terenu", jasan je nekadašnji šampion Vimbldona.