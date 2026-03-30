Prvi teniser sveta, Karlos Alkaraz, pazario je luksuznu jahtu "Sunreef Ultima 88" od poznatog poljskog proizvođača luksuznih brodova "Sunreef Yachts".

Za novu luksuznu igračku Španac je izdvojio oko 10 miliona dolara!

Alkaraz kupio jahtu od 10 miliona dolara

Jahta je duga čak 27 metara, ima prostrani salon, hidrauličnu platformu i sklopive bočne terase za vodene sportove. Poseduje četiri kabine, dva kupatila, kuhinju i dva dnevna boravka.

Glavna kabina potpuno je opremljena i ima veliko kupatilo sa džakuzijem.

"Shvatio samo koliko dobro se osećam na brodu. Živim blizu mora, klima mi odgovara. Moj takmičarski kalendar je nabijen i potrebno mi je mesto na kome ću da isključim mozak i pobegnem od tenisa, rekao je Španac za "Super jahts tajms".

"To je pefektno za mene, mogu da se zabavim i opustim istovremeno", dodao je Karlitos.

Zanimljivo, preporuku je dobio od Rafaela Nadala koji poseduje istu ovakvu jahtu.

"Rafa Nadal mi je dao sugestije. Sve je impresivno, mnogo bolje nego što sam i zamišljao. Kada god budem kući ili na odmoru, želim da uživam u moru. To mi je Rafa preporučio", otkrio je Alkaraz.

