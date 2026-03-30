Tenis
BRAVO! Lajović u glavnom žrebu turnira u Marakešu
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u glavni žreb turnira u Marakešu, pošto je posle dva seta pobedio Lojda Harisa iz Južne Afrike 6:4, 6:4.
Lajović, 127. teniser sveta, pobedio je 149. igrača na ATP listi posle sat i 28 minuta.ž
Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, AP, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia
On je do pobede stigao brejkom u petom gemu prvog seta i brejkom u sedmom gemu drugog seta, sačuvavši svoj servis tokom čitavog meča.
