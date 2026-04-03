Novak Đoković jedan je od retkih tenisera visokog rejtinga koji se nikada nije libio da uputi korisne savete mladim teniserima.

Radio je to Novak Đoković i kada su Janik Siner i Karlos Alkaraz bili na počecima profesionalne karijere, radi to i sada.

Novak Đoković u razgovoru sa Janikom Sinerom na Vimbldonu Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Nadrealno iskustvo

O tome kakav je Novak Đoković govorila je Iva Jović, mlada američka teniserka srpskog porekla. Osamnaestogodišnja devojka rođena u Los Anđelesu otkrila je da često razgovara sa 24-strukim osvajačem grendslem turnira.

Govoreći na WTA 500 turniru u Čarlstonu, Jovićeva je otkrila "nadrealan" osećaj kada je Novak Đoković gledao neke od njenih mečeva.

- Dao mi je neke sjajne savete. Mogu da vidim da je gledao moje mečeve, što je nadrealno. Pitala sam ga, kako uopšte ima vremena za tako nešto? Kako sam ja na tvojoj listi prioriteta? Ali, neverovatno je - rekla je Iva Jović.

Sa Novakom uvek šala

Nije se libila da otkrije koliko prisan i prijateljski odnos ima sa Novakom Đokovićem koji je dve decenije stariji od nje.

- On mi daje neke veoma specifične savete o nekim taktikama koje mogu da igram, neku različitu svestranost koju mogu da dodam u svoju igru, pa sam pokušavala da to uradim. Moj trener i ja imamo šalu u kojoj mi on kaže: "Ako ne želiš da slušaš mene, slušaj bar Novaka!". Jer obojica govore istu stvar, ali je malo drugačije kada dolazi od Novaka.

Iva Jović kaže da joj je neverovatno da Novak Đoković pored svih obaveza u profesionalnom tenisu i privrženosti svojoj porodici pronalazi vreme za mlade tenisere i teniserke.

Iva Jović i njena starija sestra Mia Jović Foto: Printskrin/Instagram

Kako sve stiže taj čovek



- Ne znam kako to radi. On je muž, on je otac, on je najveći teniser svih vremena. On zna, šta, sedam jezika? Ne znam. Svima je potreban plan upravljanja vremenom od Novaka, jer ne znam kako to radi. Ali on zaista odvaja vreme za mlade igrače i želi da im pomogne, što je odlično - otkrila je Iva Jović i dodala:

- Imam direktnu vezu sa njim. Trudim se da ga ne uznemiravam previše, ali mu pišem poruke tokom turnira, posebno kada smo na istom mestu. Svaki put kada ga vidim, lepo popričamo, pa se nadam da će što duže ostati na turu!

Iva Jović je srpska teniserka koja igra pod zastavom SAD. Rođena je u Kaliforniji, od srpskih roditelja. Otac Bojan rođen je u Leskovcu, a majka Jelena u Splitu, u Hrvatskoj, odakle je proterana i morala da izbegne u Srbiju, u Beograd. Ima i stariju sestru Miu, koja takođe igra tenis, i to na koledžu UCLA. Sa roditeljima često dolazi u Srbiju i obilazi rodbinu u Beogradu i Leskovcu.