Slušaj vest

Naime, Ana je sa svojim pratiocima podelila niz fotografija iz detinjstva, vraćajući sve u vreme koje mnogi pamte po posebnoj emociji. Bez šminke, bez reflektora i luksuza – samo iskreni, porodični trenuci koji su raznežili i one najtvrđe.

Uz fotografije, kratko je napisala: „Mama, kako je bilo 90-ih godina?“ - i upravo ta rečenica bila je dovoljna da pokrene lavinu komentara i uspomena. Fanovi su u sekundi počeli da dele svoja sećanja, porede detinjstva i prisećaju se nekih jednostavnijih vremena.

1/11 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

I dok se komentari i dalje nižu, jedno je jasno - Ana Ivanović je uspela da jednom objavom pokrene emocije širom regiona i podseti sve na neka davno prošla vremena.