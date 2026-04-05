Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Monte Karlu, pošto je danas posle tri seta poražen od Britanca Kamerona Norija 2:6, 6:4, 7:6(0).

Kecmanović, 58. teniser sveta, poražen je od 24. igrača na ATP listi posle dva sata i 49 minuta.

Miomir Kecmanović

U odlučujućem, trećem setu viđen je po jedan brejk na obe strane i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Nori bio ubedljiv i slavio bez izgubljenog poena.

U drugom kolu, Nori će igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora.