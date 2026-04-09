Nekada su praznike slavili i čestitali zajedno, a sada kada su svako krenuli svojim putem, i poruku za katolički Uskrs svojim fanovima poslali su na potpuno različite načine!

Bivša teniska šampionka objavila je fotografiju sa plaže, pozirajući u kupaćem kostimu i pokazala zavidnu figuru. Uz osmeh i sunce koje obasjava njeno lice, kratko je čestitala praznik, ali je jasno da su svi pogledi bili uprti upravo u njen izgled.

Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

"Uživanje u lepom vremenu, srećan vikend i Uskrs svima koji slave" - napisala je Ana.

Sa druge strane, Bastijan je izabrao potpuno drugačiji ambijent - sneg, planinu i skije! Bivši nemački fudbaler praznik je obeležio u zimskom okruženju, daleko od vreline i bikinija. U zimskoj garderobi, nasmejan i okružen prirodom kratko je napisao:

"Srećan Uskrs".

Bastijan Švajnštajger Foto: PrintscreenInstagram

Dve čestitke, dva sveta. Jedna u znaku sunca, druga u duhu zimskih čarolija. I dok su nekada delili iste trenutke i praznike, sada je očigledno da su njihove životne staze otišle u potpuno različitim pravcima.