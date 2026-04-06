Američka teniserka Džesika Pegula odbranila je večeras titulu na turniru u Čarlstonu, pošto je u finalu pobedila 89. teniserku sveta Ukrajinku Juliju Starodubcevu posle dva seta, 6:2, 6:2.

Peta teniserka sveta pobedila je posle sat i 22 minuta.

Ona je u prvom setu napravila dva brejka i povela u meču.

U drugom setu je tri puta oduzela servis protivnici i povela je 5:0.

Starodubceva je u šestom gemu spasila pet meč lopti, napravila brejk i smanjila na 1:5. ; Teniserke su posle toga osvojile po gem na svoj servis, pa je Pegula osvojila drugu titulu u 2026. godini.

Ona je prva teniserka posle sunarodnice Serene Vilijams 2013. godine koja je odbranila titulu u Čarlstonu.

Pegula sada ima 11 titula u karijeri.