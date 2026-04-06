LIDER NE DA PRVO MESTO! Karlos Alkaraz drži sigurno odstojanje, Đoković zadržao poziciju
Đoković na četvrtoj poziciji ima 4.720 bodova.
Španac Karlos Alkaraz i dalje predvodi najbolje tenisere sveta i ima 13.590 bodova, a iza njega sleda Italijan Janik Siner i Nemac Aleksander Zverev.
Peti je Italijan Lorenco Muzeti, a najboljih deset na svetu kompletiraju Australijanac Aleks de Minor, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, Amerikanci Ben Šelton i Tejlor Fric i Rus Danil Medvedev.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciji i sada je 59, dok je Hamad Međedović pao za dve i trenutno je 83. na ATP listi. Dušan Lajović je napredovao za četiri, a Laslo Đere za tri pozicije i sada su na 128, odnosno 201. poziciji.
ATP lista:
- Karlos Alkaras (Španija) 13.590
- Janik Siner (Italija) 12.400
- Aleksander Zverev (Nemačka) 5.205
- Novak Đoković (Srbija) 4.720
- Lorenco Muzeti (Italija) 4.265
- Aleks de Minor (Australija) 4.095
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.000
- Ben Šelton (SAD) 3.900
- Tejlor Fric (SAD) 3.870
- Danil Medvedev (Rusija) 3.610
.....
59. Miomir Kecmanović 875
83. Hamad Međedović 680
128. Dušan Lajović 499
201. Laslo Đere 288
