Đoković na četvrtoj poziciji ima 4.720 bodova.

Španac Karlos Alkaraz i dalje predvodi najbolje tenisere sveta i ima 13.590 bodova, a iza njega sleda Italijan Janik Siner i Nemac Aleksander Zverev.

Peti je Italijan Lorenco Muzeti, a najboljih deset na svetu kompletiraju Australijanac Aleks de Minor, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, Amerikanci Ben Šelton i Tejlor Fric i Rus Danil Medvedev.

Foto: Sunreef Yachts/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciji i sada je 59, dok je Hamad Međedović pao za dve i trenutno je 83. na ATP listi. Dušan Lajović je napredovao za četiri, a Laslo Đere za tri pozicije i sada su na 128, odnosno 201. poziciji.

ATP lista:

  1. Karlos Alkaras (Španija) 13.590
  2. Janik Siner (Italija) 12.400
  3. Aleksander Zverev (Nemačka) 5.205
  4. Novak Đoković (Srbija) 4.720
  5. Lorenco Muzeti (Italija) 4.265
  6. Aleks de Minor (Australija) 4.095
  7. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.000
  8. Ben Šelton (SAD) 3.900
  9. Tejlor Fric (SAD) 3.870
  10. Danil Medvedev (Rusija) 3.610

59. Miomir Kecmanović 875

83. Hamad Međedović 680

128. Dušan Lajović 499

201. Laslo Đere 288

