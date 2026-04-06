Olga Danilović je 110. teniserka sveta sa 731 bodom.

Lola Radivojević je napredovala za jedno mesto i trenutno je 145. igračica sveta, dok je Teodora Kostović na 161. mestu pošto je pala za sve pozicije.

Kada je reč o najboljim teniserkama sveta, među prvih deset nije bilo promena. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, a slede je Kazahstanka Elena Ribakina i Amerikanka Koko Gof.

Do desete pozicije su Poljakinja Iga Švjontek, Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova, Ukrajinka Elina Svitolina, Italijanka Džasmin Paolini, Viktorija Mboko iz Kanade i Ruska teniserka Mira Andrejeva.

WTA lista:

  1. Arina Sabalenka (Belorusija) 11.025
  2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.108
  3. Koko Gof (SAD) 7.278
  4. Iga Švjontek (Poljska) 7.263
  5. Džesika Pegula (SAD) 6.243
  6. Amanda Anisimova (SAD) 5.995
  7. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.965
  8. Džasmin Paolini (Italija) 3.907
  9. Viktorija Mboko (Kanada) 3.531
  10. Mira Andrejeva (Rusija) 3.12

110. Olga Danilović 731

145. Lola Radivojević 540

161. Teodora Kostović 459

