Olga Danilović je 110. teniserka sveta sa 731 bodom.
Lola Radivojević je napredovala za jedno mesto i trenutno je 145. igračica sveta, dok je Teodora Kostović na 161. mestu pošto je pala za sve pozicije.
Kada je reč o najboljim teniserkama sveta, među prvih deset nije bilo promena. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, a slede je Kazahstanka Elena Ribakina i Amerikanka Koko Gof.
Do desete pozicije su Poljakinja Iga Švjontek, Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova, Ukrajinka Elina Svitolina, Italijanka Džasmin Paolini, Viktorija Mboko iz Kanade i Ruska teniserka Mira Andrejeva.
WTA lista:
- Arina Sabalenka (Belorusija) 11.025
- Elena Ribakina (Kazahstan) 8.108
- Koko Gof (SAD) 7.278
- Iga Švjontek (Poljska) 7.263
- Džesika Pegula (SAD) 6.243
- Amanda Anisimova (SAD) 5.995
- Elina Svitolina (Ukrajina) 3.965
- Džasmin Paolini (Italija) 3.907
- Viktorija Mboko (Kanada) 3.531
- Mira Andrejeva (Rusija) 3.12
.....
110. Olga Danilović 731
145. Lola Radivojević 540
161. Teodora Kostović 459
