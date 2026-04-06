Tenis
KONAČNO SE I TO DESILO! Tomi Pol u Hjustonu osvojio prvu titulu na šljaci
Slušaj vest
Američki teniser Tomi Pol osvojio je prošle noći titulu na turniru u Hjustonu, pošto je u finalu pobedio Argentinca Romana Buručagu sa 6:1, 3:6, 7:5.
Pol je na putu do trofeja spasio tri meč lopte u trećem setu, pri vođstvu Argentinca od 5:3. Amerikanac je potom osvojio tri uzastopna gema i tako stigao do pete ATP titule, prve na šljaci.
Tomi Pol
Vidi galeriju
Svojom pobedom posle dva sata i 40 minuta igre, Pol je nastavio niz pobeda američkih tenisera u Hjustonu, posle Rajlija Opelke (2022), Fransisa Tijafoa (2023), Bena Šeltona (2024) i Džensona Bruksbija (2025).
S druge strane, Buručaga nije uspeo da dođe do svoje prve titule u karijeri.
Reaguj
Komentariši