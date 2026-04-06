Američki teniser Tomi Pol osvojio je prošle noći titulu na turniru u Hjustonu, pošto je u finalu pobedio Argentinca Romana Buručagu sa 6:1, 3:6, 7:5.

Pol je na putu do trofeja spasio tri meč lopte u trećem setu, pri vođstvu Argentinca od 5:3. Amerikanac je potom osvojio tri uzastopna gema i tako stigao do pete ATP titule, prve na šljaci.

Svojom pobedom posle dva sata i 40 minuta igre, Pol je nastavio niz pobeda američkih tenisera u Hjustonu, posle Rajlija Opelke (2022), Fransisa Tijafoa (2023), Bena Šeltona (2024) i Džensona Bruksbija (2025).

S druge strane, Buručaga nije uspeo da dođe do svoje prve titule u karijeri.