Bivši trener srpske teniserke Ane Ivanović, Nemanja Kontić, podelio je u jednom podkastu zabavnu priču iz vremena kada su se on i Ana zatekli u Njujorku, negde oko 2013. ili 2014. godine.

Kako je ispričao, sedeli su u jednom restoranu u Njujorku kada su u isti lokal ušli Rafael Nadal i njegov stric Toni. Čim je Španac ugledao Anu, reagovao je potpuno neočekivano.

"Kada je Rafa video Anu, odjednom kao da je udario u zid. Krenuo je da izlazi iz restorana, udario u konobara... Vraća se, okreće, izlazi napolje...", prepričao je Kontić uz osmeh prilikom gostovanja podkastu "Reketiranje".

Prema njegovim rečima, situacija je bila toliko komična da je izgledalo kao scena iz filma. Nadal je delovao potpuno izgubljeno, okrenuo se direktno na konobara, sudario se s njim, pa izašao, a samo par minuta kasnije vratio se nazad u restoran, još uvek dezorijentisan.

"Bio je toliko izgubljen da sam ja pitao: 'Izvini, jeste li videli uopšte? On se tako izgubio kada je video Anu'. Mislim, sad govorim, nema veze, to je bilo davno 2013, 2014. godine. Da ste videli kao onaj najkomičniji čovek na planeti, on je takvu nesreću imao da kad je video, u momentu se okreće, direkt na konobara - sudar. Vraća se, izlazi napolje i posle dva minuta se vraća u javnost".

Na kraju priče, Kontić nije želeo da ulazi u detalje o prirodi njihovog odnosa, već je samo kratko zaključio:

"Šta su ili nisu njih dvoje imali ili su dobri drugari ili šta god ja neću da ulazim u to".

