Selektor ženske teniske reprezentacije Srbije Dušan Vemić rekao je da se nada da će njegova ekipa, kroz turnir Evro-afričke Grupe 1, izboriti plasman u novembarski plej-of Bili Džin King Kupa.

Reprezentacija Srbije je već drugi dan u Oeirasu, u Portugalu, gde ih od sutra i meča protiv Slovačke očekuje put kroz Evro-afričku Grupu 1 ka plej-ofu za Svetsku grupu Bili Džin King Kupa.

Tim je kompletan, a selektor Dušan Vemić može da računa na Aleksandru Krunić, Lolu Radivojević, Teodoru Kostović, Miju Ristić i Nataliju Senić.

"Atmosfera je kao i uvek timska, pozitivna. Devojke su u formi, verovatno su i sve čekale sezonu na šljaci, na kojoj su i odrasle. Danas nam je poslednji dan pred takmičenje i pridružila nam se i Aleksandra Krunić. Planirani tim je kompletan", rekao je Vemić.

"Nadamo se dobrim partijama ovde u Portugalu, već od sutra protiv Slovačke. Nadamo se da ćemo odavde izaći kao kvalifikanti za novembar i za plej-of za Svetsku grupu", dodao je on.

Vemić je dodao da Slovačka ima iskusan tim.

"Ne znamo ko će zaigrati za njih, jer im je nekoliko vrhunskih igračica iz Top 100 sa WTA liste bilo rovito u poslednjih mesec dana. To nije do nas, jer ko god da se pojavi na terenu, da igra, mi ćemo biti spremni i nadamo se i verujemo da će to da bude dovoljno", rekao je Vemić.

Ukoliko pobede, Srpske teniserke će u okviru Grupe A grupe sa pobednikom duela Hrvatska - Litvanija, a trećeg takmičarskog dana ih očekuje poslednji meč protiv selekcije sa kojom se nisu susrele.

