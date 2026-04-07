Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala Mastersa u Monte Karlu, pošto je u drugom kolu demolirao Francuza Uga Ambera sa 6:3, 6:0.

Meč je trajao 65 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Amber nalazi na 34. mestu ATP liste.

Italijanski teniser - Janik Siner Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

Italijanski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Argentinca Fransiska Serundola i Čeha Tomaša Mahača.

Janik Siner i Marijana Veljović Izvor: Eurosport