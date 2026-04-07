Plasman u drugo kolo Mastersa u Monte Karlu izborio je Italijan Mateo Beretini kome je Španac Roberto Bautisa Agut predao duel prvog kola pri rezultatu 4:0. Beretini će u drugom kolu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva.

Mateo Beretini

Plasman u drugo kolo izborili su i Poljak Hubert Hurkač i Argentinac Tomas Martin Ečeveri.

Masters u Monte Karlu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.

