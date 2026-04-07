Branilac titule na mastersu u Monte Karlu španski teniser Karlos Alkaras plasirao se danas u osminu finala tog turnira, pošto je pobedio 65. igrača sveta Argentinca Sebastijana Baesa posle dva seta, 6:1, 6:3.

Prvi teniser sveta pobedio je posle 70 minuta.

Karlos Alkaraz, treće kolo Australijan opena protiv Mutea Foto: JOEL CARRETT/AAP, Lukas Coch/AAP

On je pet puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.

Alkaraz će u osmini finala igrati protiv pobednika duela Argentinca Tomasa Martina Ečeverija i Francuza Terensa Atmana.

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u treće kolo pošto je pobedio Francuza Uga Embera 6:3, 6:0, posle 65 minuta.

Njegov protivnik biće bolji iz meča Argentinca Fransiska Serundola i Čeha Tomaša Mahača.

Hrvatski teniser Marin Čilić plasirao se u drugo kolo pošto je pobedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 6:1, 6:3.

On će igrati protiv Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima, koji je kao šesti nosilac bio slobodan u prvom kolu.