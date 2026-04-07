ŠAMPION USPEŠNO KRENUO U ODBRANU TITULE: Pobeda Alkaraza u Monte Karlu posle 70 minuta
Branilac titule na mastersu u Monte Karlu španski teniser Karlos Alkaras plasirao se danas u osminu finala tog turnira, pošto je pobedio 65. igrača sveta Argentinca Sebastijana Baesa posle dva seta, 6:1, 6:3.
Prvi teniser sveta pobedio je posle 70 minuta.
On je pet puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.
Alkaraz će u osmini finala igrati protiv pobednika duela Argentinca Tomasa Martina Ečeverija i Francuza Terensa Atmana.
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u treće kolo pošto je pobedio Francuza Uga Embera 6:3, 6:0, posle 65 minuta.
Njegov protivnik biće bolji iz meča Argentinca Fransiska Serundola i Čeha Tomaša Mahača.
Hrvatski teniser Marin Čilić plasirao se u drugo kolo pošto je pobedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 6:1, 6:3.
On će igrati protiv Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima, koji je kao šesti nosilac bio slobodan u prvom kolu.