Danil Medvedev je danas odigrao verovatno najgori meč u svojoj karijeri.

Ruski teniser, 10. na ATP listi, je u drugom kolu mastersa u Monte Karlu izgubio od Matea Beretinija, 90. na svetu, sa 2:0, a po setovima je bilo 6:0 i 6:0!

Duel je trajao samo 51 minut.

Poznato je da Medvedev ne voli šljaku, da su mu rezultati na ovoj podlozi mizerni, ali da će mu se ovako nešto desiti, baš niko nije očekivao.

Razbio je i jedan reket u paramparčad, ali ništa nije uspelo da ga "trgne" i odigra makar jedan gem na niovu. Ponižen je i sada treba dobro da se zamisli šta mu je činiti, jer je sezona šljake tek krenula.

Još jedan Rus se danas loše proveo u Monte Karlu.

Andrej Rubljov je ispao sa turnira, jer je poražen od Belgijanca Zizua Bergsa sa 2:0, po setovima 6:4 i 6:1.

