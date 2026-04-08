Slušaj vest

Plasman u osminu finala Monte Karla izborili su i Belgijanac Zizu Bergs i Čeh Jirži Lehečka.

Jirži Lehečka Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Bergs je u drugom kolu savladao Rusa Andreja Rubljova 6:4, 6:1, dok je Lehečka nadigrao Čileanca Alehandra Tabila 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Bergs će u osmini finala igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva, dok će rival Lehečki da bude Aleksander Bublik iz Kazahstana.

Masters u Monte Karlu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.

 BONUS VIDEO:

BONUS VIDEO:
Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem