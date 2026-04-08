ABA liga donela je odluku da svi mečevi naredne runde počnu minutom ćutanja za Duška Vujoešvića .

Bivši trener Partizana, Crvene zvezde, CSKA, OKK Beograda, Breše, Pistoje, Limoža, nekadašnji selektor Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine počast će dobtii na utakmica reginalne lige.

- Obaveštavamo vas da će pre početka svih utakmica 7. kola Top 8 faze i 8. kola plej-aut faze ABA lige, kao i pre početka prvih predstojećih utakmica polufinala ABA Lige 2, biti održan minut ćutanja u čast košarkaške legende i istaknutog trenera Duško Vujošević, koji je preminuo u 67. godini života - saopštila je ABA liga.