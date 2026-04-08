Slušaj vest

ABA liga donela je odluku da svi mečevi naredne runde počnu minutom ćutanja za Duška Vujoešvića.

Bivši trener Partizana, Crvene zvezde, CSKA, OKK Beograda, Breše, Pistoje, Limoža, nekadašnji selektor Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine počast će dobtii na utakmica reginalne lige.

Duško Vujošević i Boris Dalo Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Prethodno je identičnu odluku donela i Evroliga:

- Obaveštavamo vas da će pre početka svih utakmica 7. kola Top 8 faze i 8. kola plej-aut faze ABA lige, kao i pre početka prvih predstojećih utakmica polufinala ABA Lige 2, biti održan minut ćutanja u čast košarkaške legende i istaknutog trenera Duško Vujošević, koji je preminuo u 67. godini života - saopštila je ABA liga.

BONUS VIDEO:

Svađa navijača Zvezde i Partizanove delegacije na derbiju Izvor: Kurir televizija