Ženska teniska reprezentacija Srbije pobedila je u portugalskom Oeirasu Hrvatsku 2:0, pošto je Lola Radivojević pobedila Antoniu Ružić posle dva seta, 6:4, 6:4, u drugom ;meču drugog kola Evro-afričke Grupe 1 Bili Džin King kupa.
SRPKINJE PERFEKTNE: Teniserke Srbije pobedile Hrvatsku u Bili Džin King kupu
Srbija je stekla nedostižnu prednost protiv Hrvatske i ima dve pobede u grupi.
Radivojević, 145. teniserka sveta, pobedila je 57. na WTA listi posle sat i 34 minuta.
Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.
Srbija će za overu prvog mesta i plasman u razigravanje igrati protiv najslabije ekipe u grupi, Litvanije.
Plasman u novembarski plej-of Bili Džin King kupa osiguraće najbolje tri selekcije od ukupno 16 učesnika.
(Beta)
