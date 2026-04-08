Srbija je stekla nedostižnu prednost protiv Hrvatske i ima dve pobede u grupi.

Radivojević, 145. teniserka sveta, pobedila je 57. na WTA listi posle sat i 34 minuta.

Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.

Srbija će za overu prvog mesta i plasman u razigravanje igrati protiv najslabije ekipe u grupi, Litvanije.

Plasman u novembarski plej-of Bili Džin King kupa osiguraće najbolje tri selekcije od ukupno 16 učesnika.

(Beta)

Ne propustiteTenisLEHEČKA I BERGS U OSMINI FINALA: Borba u Monte Karlu se rasplamsala!
TenisISTORIJSKO PONIŽENJE DANILA MEDVEDEVA! Ne pamtimo da se Rusu ovako nešto ikada desilo!
TenisŠAMPION USPEŠNO KRENUO U ODBRANU TITULE: Pobeda Alkaraza u Monte Karlu posle 70 minuta
TenisBERETINI IDE NA MEDVEDEVA: Italijan se nije puno mučio - Bautista Agut mu predao meč već u prvom setu
