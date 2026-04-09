Meč je trajao sat i 49 minuta.
Tenis
OPRAVDALI ULOGE FAVORITA! Zverev i Fonseka u četvrtfinalu mastersa u Monte Karlu
Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale mastersa u Monte Karlu, pošto je danas u osmini finala pobedio 47. igrača sveta Belgijanca Zizua Bergsa posle dva seta, 6:2, 7:5.
Zverev je pet puta uzeo servis belgijskom teniseru, dok je Bergs osvojio dva brejka.
Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia
Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv 40. tenisera sveta Brazilca Žoaa Fonseke, koji je danas u osmini finala pobedio 90. igrača sveta Italijana Matea Beretinija posle dva seta, 6:3, 6:2.
Meč između Fonseke i Beretinija trajao je sat i 15 minuta.
Fonseka je četiri puta uzeo servis italijanskom teniseru, dok je Beretini osvojio jedan brejk.
