Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale mastersa u Monte Karlu, pošto je danas u osmini finala pobedio 47. igrača sveta Belgijanca Zizua Bergsa posle dva seta, 6:2, 7:5.

Zverev je pet puta uzeo servis belgijskom teniseru, dok je Bergs osvojio dva brejka.

Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv 40. tenisera sveta Brazilca Žoaa Fonseke, koji je danas u osmini finala pobedio 90. igrača sveta Italijana Matea Beretinija posle dva seta, 6:3, 6:2.

Meč između Fonseke i Beretinija trajao je sat i 15 minuta.

Fonseka je četiri puta uzeo servis italijanskom teniseru, dok je Beretini osvojio jedan brejk.

Ne propustiteTenisZVEREV U ČETVRTFINALU! Srušio borbenog Francuza posle taj-brejk drame! (VIDEO)
Aleksandar Zverev
TenisZVEREV SE PROŠETAO DO POLUFINALA INDIJAN VELSA: Nemac u dva seta počistio Artura Fisa
Aleksandar Zverev
TenisZVEREV RASTUŽIO DOMAĆU PUBLIKU: Nemac preko Tijafoa do četvrtfinala Indijan Velsa
Aleksander Zverev
TenisINDIJAN VELS: Zverev i Ože-Alijasim u osmini finala, Šelton eliminisan!
Aleksandar Zverev

Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija Izvor: Youtube/Australian open