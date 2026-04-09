Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale mastersa u Monte Karlu, pošto je u osmini finala pobedio 53. igrača sveta Čeha Tomaša Mahača posle tri seta, 6:1, 6:7, 6:3.

Siner je sedam puta uzeo servis češkom teniseru, dok je Mahač osvojio dva brejka.

Italijanski teniser zabeležio je pet asova, dok Mahač nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa.

Siner će u četvrtfinalu igrati protiv sedmog tenisera sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, kome je danas u osmini finala 12. igrač sveta Norvežanin Kasper Rud predao meč.

Rud je meč predao pri rezultatu 2:2 u drugom setu, nakon što je Ože-Alijasim prvi set osvojio 7:5.

(Beta)

