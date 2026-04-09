Slušaj vest

Prvi bod Srbiji je donela Natalija Senić, nakon što je posle dva seta 6:0, 6:2 pobedila Ivetu Dapkute.

Senić, 366. teniserka sveta, pobedila je 805. na WTA listi posle sat i 12 minuta.

"Odigrala sam meč i uspela da pobedim, iako se fizički nisam osećala najbolje. Uspela sam to da prevaziđem i pružim maksimum na terenu. Atmosfera u timu je zaista sjajna i veoma sam zahvalna što sam dobila priliku da igram i da se borim za svoju zemlju", rekla je Senić, preneo je Teniski savez Srbije (TSS).

Drugi bod Srbiji donela je Mia Ristić, koja je posle tri seta pobedila Justinu Mikulskite 7:6(1), 6:7 (3), 6:3.

Ristić je istakla da joj je veliko zadovoljstvo što je deo reprezentacije Srbije.

"U reprezentaciji svaki dan dajemo sve od sebe, bodrimo jedna drugu, navijamo. Ovo je bio dug i težak meč i srećna sam što sam uspela da izvučem pobedu. Iako još ne znamo ime protivnika sutra, znamo da smo svi ovde tim, i fizoterapeuti i doktorka i svi smo pomalo zaslužni za sve ovo. Jedva čekamo sutra da izađemo na teren i da se borimo, da ostavimo i srce i dušu na terenu za Srbiju", dodala je ona.

Srbija se plasirala kao prva u grupi u razigravanje, i igraće protiv prvoplasirane selekcije iz Grupe D (Portugal ili Švedska).

U slučaju pobede u tom duelu Srbija će se plasirati u plej-of za Svetsku grupu. U slučaju poraza u polufinalu Srbija bi imala još jednu šansu za plasman u plej-of za Svetsku grupu, a za to bi bila potrebna pobeda u meču za treće mesto.

(Beta)