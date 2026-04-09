Meč je trajao dva sata i 24 minuta.

Alkaras je pet puta uzeo servis argentinskom teniseru, dok je Ečeveri osvojio dva brejka.

Alkaras, koji brani titulu na mastersu u Monte Karlu, će u četvrtfinalu igrati protiv 11. tenisera sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika, koji je danas u osmini finala pobedio 13. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle dva seta, 6:2, 7:5.

Meč između Bublika i Lehečke trajao je sat i 16 minuta.

Bublik je tri puta uzeo servis češkom teniseru, dok Lehečka nije osvojio nijedan brejk.

Plasman u četvrtfinale ostvario je i šesti teniser sveta Australijanac Aleks de Minor, koji je danas u osmini finala pobedio 91. igrača sveta Belgijanca Aleksandra Bloksa posle dva seta, 7:5, 7:6.

Meč je trajao sat i 48 minuta.

De Minor je dva puta uzeo servis belgijskom teniseru, dok je Bloks osvojio jedan brejk.

De Minor će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između 23. tenisera sveta Valantena Vašroa iz Monaka i 74. igrača sveta Poljaka Huberta Hurkača.

(Beta)

Ne propustiteTenisSRPSKE DEVOJKE SJAJNE: Teniserke Srbije pobedile Litvaniju u Bili Džin King kupu
Žreb (8).jpg
TenisMASTERS U MONTE KARLU: Siner i Ože-Alijasim u četvrtfinalu
Janik Siner
TenisOPRAVDALI ULOGE FAVORITA! Zverev i Fonseka u četvrtfinalu mastersa u Monte Karlu
Aleksandar Zverev
TenisRAZVOD OTKRIO PRAVU ISTINU: Jedna poruka pokazala koliko su Ana i Bastijan dva potpuno različita sveta! (FOTO)
profimedia-0717169962.jpg

Umalo tuča na meču Novog Pazara i Partizana  Izvor: Arena Sport