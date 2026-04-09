FAVORITI PO PLANU: Alkaraz, De Minor i Bublik u četvrtfinalu mastersa u Monte Karlu
Meč je trajao dva sata i 24 minuta.
Alkaras je pet puta uzeo servis argentinskom teniseru, dok je Ečeveri osvojio dva brejka.
Alkaras, koji brani titulu na mastersu u Monte Karlu, će u četvrtfinalu igrati protiv 11. tenisera sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika, koji je danas u osmini finala pobedio 13. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle dva seta, 6:2, 7:5.
Meč između Bublika i Lehečke trajao je sat i 16 minuta.
Bublik je tri puta uzeo servis češkom teniseru, dok Lehečka nije osvojio nijedan brejk.
Plasman u četvrtfinale ostvario je i šesti teniser sveta Australijanac Aleks de Minor, koji je danas u osmini finala pobedio 91. igrača sveta Belgijanca Aleksandra Bloksa posle dva seta, 7:5, 7:6.
Meč je trajao sat i 48 minuta.
De Minor je dva puta uzeo servis belgijskom teniseru, dok je Bloks osvojio jedan brejk.
De Minor će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između 23. tenisera sveta Valantena Vašroa iz Monaka i 74. igrača sveta Poljaka Huberta Hurkača.
(Beta)