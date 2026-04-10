Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se danas u polufinale mastersa u Monte Karlu, pošto je pobedio 40. igrača sveta Brazilca Žoaa Fonseku posle tri seta, 7:5, 6:7, 6:3.

Treći teniser sveta pobedio je posle dva sata i 41 minuta.

Aleksander Zverev

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Zverev napravio brejk koji mu je bio dovoljan da povede u meču.

Zverev je u prvom gemu drugog seta oduzeo servis Fonseki i imao je prednost od dva gema 3:1, sve dok brazilski teniser nije nanizao pet gemova i preokrenuo na 5:3.

Zverev je uspeo da vrati brejk, a posle gema na svoj servis izjednačio je na 5:5. Teniseri su posle toga osvojili po gem na svoj servis i odigran je taj-brejk, koji je Fonseka dobio 7:3.

U šestom gemu trećeg seta Zverev je napravio brejk za 4:2, prednost je sačuvao i posle druge meč lopte plasirao se u polufinale.

Njegov protivnik biće pobednik duela Italijana Janika Sinera i Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima.

Kurir sport / Beta

