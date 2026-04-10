Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale turnira u Monte Karlu, pošto je posle dva seta pobedio Kazahstanca Aleksandra Bublika 6:3, 6:0.
Tenis
ALKARAZ I SINER BEZ GREŠKE: Španac i Italijan ubedljivo do polufinala Mastersa u Monte Karlu
Slušaj vest
On je pobedio 11. igrača na ATP listi posle sat i tri minuta igre.
Alkaraz je šest puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.
U polufinalu, Španac će igrati protiv boljeg iz duela Vašero - De Minor.
U polufinale se plasirao i drugi teniser sveta Italijan Janik Siner, nakon što je posle dva seta pobedio sedmog igrača na ATP listi Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima 6:3, 6:4, posle sat i 33 minuta.
On je do pobede stigao brejkom u šestom gemu prvog seta i brejkom u sedmom gemu drugog seta.
Siner će u polufinalu igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva.
(Beta)
Reaguj
Komentariši