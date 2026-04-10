On je pobedio 11. igrača na ATP listi posle sat i tri minuta igre.

Alkaraz je šest puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.

U polufinalu, Španac će igrati protiv boljeg iz duela Vašero - De Minor.

U polufinale se plasirao i drugi teniser sveta Italijan Janik Siner, nakon što je posle dva seta pobedio sedmog igrača na ATP listi Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima 6:3, 6:4, posle sat i 33 minuta.

On je do pobede stigao brejkom u šestom gemu prvog seta i brejkom u sedmom gemu drugog seta.

Siner će u polufinalu igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva.

(Beta)