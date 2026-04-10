Srbija, kao prvoplasirana ekipa A grupe, igrala je protiv pobednika D grupe, ali je Švedska uspela da preokrene i obezbedi pobedu u

Prvi poen za Srbiju donela je Teodora Kostović, koja je bez izgubljenog seta savladala Kajsu Vildi Heneman 6:3, 7:5.

"Nije bio moj najbolji meč, ali je najvažnije da sam donela poen i da smo bliže plej-ofu. Morala sam da igram gotovo ceo meč drugim servisom, ali hvala svima na podršci. Idemo dalje, najjači smo", rekla je Kostović posle meča.

Međutim, Lola Radivojević nije uspela da donese odlučujući poen, iako je dobro počela meč protiv Kajse Rinaldo Person, ali je na kraju poražena posle preokreta 6:3, 4:6, 1:6.

Odlučivao je dubl, u kojem su za Srbiju igrale Aleksandra Krunić i Natalija Senić, ali su izgubile od švedskog para Linea Bajraliu i Lise Zar 4:6, 1:6.

Na početku dubl meča došlo je i do problema sa povredom Aleksandre Krunić, koja je uprkos bolovima u skočnom zglobu nastavila meč do kraja.

Srbija sada ima još jednu šansu za plasman u plej-of, pošto je očekuje duel sa selekcijom Francuske, koja je prethodno poražena od Mađarske.

