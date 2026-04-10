Srbija je u duelu Evro-afričke zone 1 poražena od selekcije Švedske 1:2, iako je dobro otvorila meč.

"Poraz protiv Švedske je bolan, kao i svaki poraz", rekao je Vemić.

Prvi poen za Srbiju donela je Teodora Kostović pobedom protiv Kaijse Vilde Heneman, nakon borbenog meča.

Lola Radivojević nije uspela da zadrži prednost u svom meču i Švedska je izjednačila preko Kajse Rinaldo Person.

U odlučujućem dublu dogodio se i peh, na samom početku meča povredila se Aleksandra Krunić, ali je zajedno sa Natalijom Senić odigrala do kraja uprkos problemima.

"U dublu smo doživeli neverovatan peh, ali su devojke odigrale do poslednjeg poena", dodao je selektor.

Srbija već sutra igra protiv selekcije Francuske, a Vemić je istakao da će ekipa pokušati da se oporavi i spremi za meč koji odlučuje o plasmanu u plej-of.

(Beta)