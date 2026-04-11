Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u finale mastersa u Monte Karlu, pošto je posle dva seta pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka 6:4, 6:4.

Alkaras je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.

U finalu, Alkaras će igrati protiv drugog tenisera sveta Italijana Janika Sinera.

(Beta)

