Španac je pobedio 23. igrača na ATP listi posle sat i 25 minuta igre.
GLEDAĆEMO SUDAR TITANA U FINALU MONTE KARLA: Alkaraz preslišao Vašeroa i zakazao novi susret sa Sinerom
Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u finale mastersa u Monte Karlu, pošto je posle dva seta pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka 6:4, 6:4.
Alkaras je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.
U finalu, Alkaras će igrati protiv drugog tenisera sveta Italijana Janika Sinera.
(Beta)
