Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u poslednje kolo kvalifikacija za turnir u Barseloni, pošto je pobedio Litvanca Villijusa Gaubasa sa 7:6, 6:4.
Tenis
ATP TURNIR U BARSELONI: Međedović u poslednjem kolu kvalifikacija
Međedović, trenutno 83. teniser sveta, slavio je protiv 122. na ATP listi posle dva sata i 17 minuta igre.
U prvom setu su teniseri bili sigurni na svoj servis pa je taj deo igre rešen u uzbudljivom taj-brejku koji je dobio Međedović sa 15:13.
Za razliku od prvog, u drugom setu viđeno je pet brejkova, a jedan više napravio je srpski teniser za plasman u finale kvalifikacija i meč protiv boljeg iz duela Mateo Arnaldi - Kantan Alis.
(Beta)
